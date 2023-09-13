Минпросвещения: Портал психологической помощи школьникам скоро заработает Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портал, с помощью которого школьники смогут получать помощь профессиональных психологов онлайн, заработает в ближайшее время, об этом ТАСС сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

«В ближайшее время, очень скоро заработает», - заявил Бугаев.

Напомним, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал разработку специального портала, где каждый школьник сможет в закрытом режиме получить профессиональную консультацию психолога.

Как писал сайт KP.RU, в июне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьный учебник истории с разделом про специальную военную операцию после победы России дополнят новыми разделами.

Он заявил, что о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация … Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории.

Министр подчеркнул, что об этом нужно говорить «обязательно», указав также на то, что «это старшие классы, 11-е классы, новейшая история».