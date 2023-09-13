Постпредство РФ: Пояснения ЕК по ввозу вещей не улучшили ситуацию для россиян Фото: REUTERS

Пояснения Еврокомиссии по ввозу личных вещей в ЕС не улучшают ситуацию для россиян, об этом РИА Новости заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

«На первый взгляд может показаться, что юристы Еврокомиссии попытались смягчить абсурдность предыдущих разъяснений, сформулировав более нюансированный ответ», - отметили в постпредстве.

Указывалось, что теперь согласно новым «инструкциям» компетентным органам стран ЕС нужно каждый раз по сути «проводить дознание в отношении россиян».

В постпредстве подчеркнули, что ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт.

Как писал сайт KP.RU, ранее ЕК пересмотрела в сторону смягчения свои разъяснения о том, как государствам ЕС необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров. Странам ЕС при исполнении импортного эмбарго следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян.

Уточнялось, что на предметах личной гигиены или одежде, скорее всего, не будет акцентироваться внимание таможни.

10 сентября ЕК подтвердила, что страны ЕС запретили въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны.