После крушения СУ-24 под Волгоградом разрушения на земле отсутствуют Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, об этом РИА Новости сообщили в администрации Калачёвского района.

«Жертв и разрушений нет», - сообщили местные власти.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Боекомплекта на борту не было, сообщило Минобороны России.

Уточнялось, что самолёт упал в безлюдной местности, где нет жилых домов. К месту происшествия уже выехали экстренные и оперативные службы, в том числе вылетел спасательный вертолёт Ми-8.

Утром 12 сентября пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Среди 159 пассажиров и 6 членов экипажа пострадавших нет.

К месту приземления были направлены оперативная и аэромобильная группы ГУ МЧС России по Новосибирской области.