После крушения СУ-24 под Волгоградом разрушения на земле отсутствуют
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жертв и разрушений на месте падения самолета Су-24 в Волгоградской области нет, об этом РИА Новости сообщили в администрации Калачёвского района.
«Жертв и разрушений нет», - сообщили местные власти.
Как писал сайт KP.RU, 12 сентября бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Боекомплекта на борту не было, сообщило Минобороны России.
Уточнялось, что самолёт упал в безлюдной местности, где нет жилых домов. К месту происшествия уже выехали экстренные и оперативные службы, в том числе вылетел спасательный вертолёт Ми-8.
Утром 12 сентября пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Среди 159 пассажиров и 6 членов экипажа пострадавших нет.
К месту приземления были направлены оперативная и аэромобильная группы ГУ МЧС России по Новосибирской области.