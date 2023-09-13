Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании Северной Кореи к связям с Россией Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его поездка в Россию говорит о приоритетном внимании Пхеньяна к связям с Москвой. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является «явным проявлением» того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией», - приводит слова лидера КНДР южнокорейское агентство.

Как писал сайт KP.RU, утром 12 сентября спецпоезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита главы Северной Кореи в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь пойдёт о развитии двусторонних отношений.

Песков добавил, что в плане встречи Ким Чен Ына и Путина заготовлен торжественный обед в честь северокорейского лидера.