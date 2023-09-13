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НовостиПолитика12 сентября 2023 23:09

Карин Кнайсль рассказала, чем планирует заниматься в России

Кнайсль возглавила собственный институт в Санкт-Петербурге
Сергей ГАПЧУК
Карин Кнайсль рассказала, чем планирует заниматься в России

Карин Кнайсль рассказала, чем планирует заниматься в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с этого года будет жить и работать в Санкт-Петербурге. В Интервью «Комсомольской правде» на Восточном экономическом форуме Кнайсль сообщила, чем будет заниматься в России.

«Я стала руководителем института в Санкт-Петербурге, который сама же основала. Мы называем его GORKI (сокращение от Geopolitical Observatory of Key Russian Issues - Геополитическая обсерватория ключевых вопросов России — прим.)», - пояснила экс-глава австрийского МИДа.

При этом Кнайсль подчеркнула, что она не тот человек, который мог бы позволить себе руководить таким проектом в удаленном режиме.

Экс-дипломат уточнила, что она намерена сделать все от нее возможное, чтобы он работал хорошо. Сейчас идет процесс найма преподавателей. И уже почти готовы начинать.

«Ради моей работы я и решила переехать в Санкт-Петербург», - отметила Кнайсль.

Как писал сайт KP.RU, в августе стало известно, что экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на протяжении нескольких недель живет в арендованном доме в деревне Петрушова Рязанской области.

Она перебралась туда после Петербургского международного экономического форума, об этом сообщил глава Гиблицкого сельского поселения Владимир Трубочкин.