DT: Крупные профсоюзы Британии не подписали заявление с осуждением СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На конференции британских профсоюзов стало известно об отсутствии у них единого подхода к конфликту на Украине, некоторые участники не подписали заявление с осуждением спецоперации России, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, изначально организаторы планировали единогласно принять на ней заявление под названием «Солидарность с Украиной», но два крупных профсоюза выступили против этого.

Представитель Профсоюза пожарных бригад (FBU) Джейми Ньюэлл заявил, что не поддерживает СВО, однако не приемлет и поставки Лондоном вооружений Киеву.

«Мы не думаем, что эскалация конфликта идет на пользу рабочему классу в России или на Украине», - подчеркнул он.

Газета отметила, что заявление по Украине все же было принято на конференции большинством голосов.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года тысячи британцев вышли на улицы Лондона, Бирмингема, Кардифа и других городов в знак протеста против резкого роста цен на электроэнергию и бензин. Они требовали не только немедленного решения проблемы, но и отставки главы кабинета министров Бориса Джонсона.

В правительстве Британии заявили, что «не могут полностью свести повышение тарифов к минимуму», обвинив во всех своих бедах Россию, против которой и Великобритания, и страны Евросоюза ввели экономические санкции.

Ассоциация британских профсоюзов обвиняла правительство в том, что оно ставит людей «перед невозможным выбором между теплом в домах и голодом».