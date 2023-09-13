Economist: Запад не уверен в успехе контрнаступления ВСУ осенью Фото: REUTERS

Запад сомневается в успехе Киева в рамках осеннего контрнаступления, об этом написала газета Economist со ссылкой на западных чиновников.

«Десятки западных чиновников... скептически относятся к тому, что крупный прорыв произойдет до зимы», - отметило издание.

По словам одного из чиновников, «это может быть очень долгая борьба».

В статье подчеркнули, что ВСУ «быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолетами».

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячу боевиков.

Президент добавил, что ВСУ потеряли в ходе наступления 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

Украина постепенно теряет наступательный потенциал и осенне-летняя кампания движется к своему завершению.

Американские генералы отводят Киеву до шести недель, после которых, по мнению Вашингтона, в конфликт вмешается распутица и боевые действия неминуемо потеряют свою интенсивность.

Американцы, конечно, прекрасно понимают, что дело не только в погоде, но и в ресурсах, которые Украина за три месяца буквально сточила о российскую оборону, не добившись желаемых результатов.