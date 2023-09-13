Карин Кнайсль: Часть общества в Австрии и Германии принимала участие в попытках отменить русскую культуру Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем интервью «Комсомольской правде» рассказала какие изменения произошли в западных странах после того, как Россия и Европа отдалились друг от друга.

«В феврале или марте прошлого года Сергей Лавров говорил, что Россия разводится с Европой. И я тогда подумала обо всех последствиях такого шага», - сказала Кнайсль.

Она отметила, что как и в случае с людьми, развод подразумевает сложный раздел всего того, что вы построили вместе. Вспомните прошлогоднюю конфискацию российских активов, будь то активы «Роснефти» или «Газпрома» в Германии или частной собственности конкретных лиц из санкционных списков.

«Было очень много грязных решений, принятых на разных уровнях. Я не думаю, что возможна нормализация отношений, особенно на макроэкономическом уровне. Когда вы меняете торговые и производственные цепочки, вы просто не можете потом по мановению пальца откатить все обратно», - подчеркнула политик.

По ее словам, на уровне науки и искусства она надеется, что контакты восстановятся. Но с нынешним уровнем русофобии на Западе и это проблематично.

«Иногда я встречаю утверждения, что русофобия - это только проблема чиновников, а у простых людей друг к другу претензий нет. Но к сожалению, я лично почувствовала, что большая часть общества, особенно в Австрии и Германии, принимала участие в попытках отменить русскую культуру», - отметила экс-министр.

Как писал сайт KP.RU, ранее Карин Кнайсль сообщила, что стала руководителем института в Санкт-Петербурге, который сама же основала.