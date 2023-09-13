GT: Западное оружие не помогает Украине в конфликте
Фото: Александр КОЦ
Поставляемое Украине западное оружие никак не влияет на ход конфликта, об этом в статье для Global Times написал американский журналист Брэдли Бланкеншип.
«Чудо-оружием» называли и ...Javelin, и ...HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и БМП Bradley, и истребители F-16, а теперь и боеприпасы с обедненным ураном, но ни одно из них не оказало существенного влияния на баланс сил», - подчеркнул журналист.
Обозреватель указал, что лучше себя показывает не тот, у кого «самые красивые игрушки», а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть.
По его словам, Россия затмевает Украину в контексте армии.
Как писал сайт KP.RU, ранее газета Economist сообщила, что Запад сомневается в успехе Киева в рамках осеннего контрнаступления.
Издание отметило, что десятки западных чиновников... скептически относятся к тому, что крупный прорыв произойдет до зимы. По словам одного из чиновников, «это может быть очень долгая борьба».
В статье подчеркнули, что ВСУ «быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолетами».
11 сентября военкор «КП» Александр Коц написал, что Украина постепенно теряет наступательный потенциал и осенне-летняя кампания движется к своему завершению.