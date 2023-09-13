Карин Кнайсль: Германия нанесла себе ущерб, заморозив российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем интервью «Комсомольской правде» рассказала об экономических проблемах в современной Германии.

«Благополучие немцев основано на химии, нефтепереработке, автомобильной промышленности. Многие гиганты немецкой индустрии были созданы еще до I Мировой войны, и в этом смысле Германия до сих пор пользуется наследием Рудольфа Дизеля, Карла Бенца и Вернера фон Сименса», - заявила политик.

По ее словам, она не понаслышке знает, что сегодня перед Германией стоит грандиозная проблема: где найти квалифицированную рабочую силу.

Она подчеркнула, что преимущество Германии всегда было в технологическом превосходстве и юридической защищенности.

«Сегодня юридическая защищенность тоже пропала. Все видели, что произошло с российскими активами. И это ущерб, который Германия нанесла себе сама», - отметила Кнайсль.

Как писал сайт KP.RU, ранее Карин Кнайсль сообщила, что она надеется, что на уровне науки и искусства контакты между странами восстановятся. Но с нынешним уровнем русофобии на Западе и это проблематично.

Она добавила, что лично почувствовала, что большая часть общества, особенно в Австрии и Германии, принимала участие в попытках отменить русскую культуру.