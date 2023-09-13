Развожаев: В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ возник пожар Фото: Александр КОЛБАСОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе в результате ракетной атаки ВСУ возник пожар.

«...на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало», - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.

По его словам, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается.

Как писал сайт KP.RU, в июле губернатор Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку на Севастополь, были сбиты или подавлены восемь украинских беспилотников.

Он отмечал, что силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

Губернатор уточнил, что над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

По его словам, атака была массированной и продолжительной.