Развожаев: В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ возник пожар
Фото: Александр КОЛБАСОВ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе в результате ракетной атаки ВСУ возник пожар.
«...на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало», - написал Развожаев.
Губернатор отметил, что в районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.
По его словам, на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс.
Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается.
Как писал сайт KP.RU, в июле губернатор Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили атаку на Севастополь, были сбиты или подавлены восемь украинских беспилотников.
Он отмечал, что силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.
Губернатор уточнил, что над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.
По его словам, атака была массированной и продолжительной.