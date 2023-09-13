Экс-разведчик США Риттер: Российские военные отлично знают, за что они сражаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные отлично понимают, за что они сражаются, об этом заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Петреус все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет», сказал офицер.

Он привел пример с танком «Алешей», это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил.

Экс-разведчик порекомендовал Петреусу полюбоваться на монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде, чтобы лучше понять Россию.

«Русские знают, ради чего сражаются», - резюмировал Риттер.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска испытывают острую нехватку ресурсов, из-за чего не смогут продолжать активные боевые действия на всех направлениях.

По его словам, по всей линии соприкосновения наблюдается истощение запасов.

Риттер считает, что из-за подобных проблем уже в ближайшие недели или месяцы украинские войска могут быть вынуждены уходить с занятых позиций.

Разведчик добавил, что ВСУ до сих пор продолжают «биться головой о первую линию российской обороны», что говорит о недостатке ресурсов у Киева для активного наступления и заставило многих политиков и экспертов, ранее веривших в способность киевского режима добиться успеха, признать провал ВСУ.