Карин Кнайсль рассказала, что удивило ее в России

Карин Кнайсль: Меня поразила интенсивность русской природы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем интервью «Комсомольской правде» рассказала о своем самом большом удивлении после перезда в Россию.

«Вы знаете, я здесь всего два месяца, и провела их в деревне. Больше всего меня поразила интенсивность русского лета и русской природы», - сообщила экс-министр.

Она пояснила, что в ее саду в Австрии все растения росли в разное время.

По ее словам, в России же все растет одновременно и внезапно.

«И вот короткое, но мощное лето и сила вашей природы - пока самые мои большие впечатления здесь», - отметила Кнайсль.

Как писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль рассказала об экономических проблемах в современной Германии.

Политик заявила, что не понаслышке знает, что сегодня перед Германией стоит грандиозная проблема: где найти квалифицированную рабочую силу.

Она подчеркнула, что преимущество Германии всегда было в технологическом превосходстве и юридической защищенности.

Кнайсль отметила, что сегодня юридическая защищенность тоже пропала. Все видели, что произошло с российскими активами. И это ущерб, который Германия нанесла себе сама.