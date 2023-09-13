Карин Кнайсль рассказала, что удивило ее в России

Карин Кнайсль: Меня поразила интенсивность русской природы
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем интервью «Комсомольской правде» рассказала о своем самом большом удивлении после перезда в Россию.
«Вы знаете, я здесь всего два месяца, и провела их в деревне. Больше всего меня поразила интенсивность русского лета и русской природы», - сообщила экс-министр.
Она пояснила, что в ее саду в Австрии все растения росли в разное время.
По ее словам, в России же все растет одновременно и внезапно.
«И вот короткое, но мощное лето и сила вашей природы - пока самые мои большие впечатления здесь», - отметила Кнайсль.
Как писал сайт KP.RU, Карин Кнайсль рассказала об экономических проблемах в современной Германии.
Политик заявила, что не понаслышке знает, что сегодня перед Германией стоит грандиозная проблема: где найти квалифицированную рабочую силу.
Она подчеркнула, что преимущество Германии всегда было в технологическом превосходстве и юридической защищенности.
Кнайсль отметила, что сегодня юридическая защищенность тоже пропала. Все видели, что произошло с российскими активами. И это ущерб, который Германия нанесла себе сама.