Гагин: Киев из-за больших потерь призывает участвовать в боях женщин Фото: Александр КОЦ

Киевский режим из-за больших потерь ВСУ призывает участвовать в боевых действиях женщин, об этом в интервью РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«И появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», - сообщил Гагин.

Советник подчеркнул, что «наметилась тенденция высылки из европейских стран, которые устали любить украинцев и содержать украинских беженцев».

Гагин уточнил, что «прежде всего мужчин, за счет которых Украина желает пополнить ряды своих вооруженных сил».

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Венгрии заявил, что его страна не собирается выдавать Киеву военнообязанных беженцев и передавать данные о них.

Чиновник отметил, что мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине.

По его словам, каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который «может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться».

4 сентября стало известно, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.

Ранее Польша уже выдала Украине тех граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.