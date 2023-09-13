Развожаев: 24 человека пострадало из-за ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Развожаев: 24 человека пострадало из-за ракетной атаки ВСУ на Севморзавод Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севморзавод пострадало 24 человека, у четверых состояние средней тяжести.

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.

Он уточнил, что в результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых состояние средней степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Как писал сайт KP.RU, ранее Развожаев сообщил, что в городе в результате ракетной атаки ВСУ возник пожар.

Губернатор отметил, что в районе Южной бухты пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс.

Развожаев попросил жителей сохранять спокойствие и добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается.

Напомним, в июле российские военные отразили атаку на Севастополь, были сбиты или подавлены восемь украинских беспилотников.