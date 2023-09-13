Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
«КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 2 сентября Северная Корея произвела пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря.
По информации агентства Yonhap, КНДР запустила несколько ракет, параметры их полета не сообщались. В Южной Корее была объявлена повышенная готовность и усилен контроль за действиями Пхеньяна.
Напомним, в конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. За неделю до этого южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Она была запущена из района Пхеньяна.