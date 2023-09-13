Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления российских военных Фото: REUTERS

Бегство сотрудников СБУ из города подтверждает успешность наступления подразделений Вооруженных сил РФ на Купянском направлении, об этом РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, на Купянском направлении российские военные «взяли хороший темп наступления».

«...Достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», - сообщил Гагин.

Советник добавил, что в Купянске «остался некий оперативный состав, который находится пока там».

Как писал сайт KP.RU, ранее Гагин сообщил, что киевский режим из-за больших потерь ВСУ призывает участвовать в боевых действиях женщин.

По его словам, появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях.

Советник подчеркнул, что «наметилась тенденция высылки из европейских стран, которые устали любить украинцев и содержать украинских беженцев».

Напомним, Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.