Что произошло в ночь на 13 сентября

Развожаев: В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ возник пожар Фото: Александр КОЛБАСОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в результате ракетной атаки ВСУ возник пожар.

Он отметил, что в районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.

Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ на Севморзавод в Севастополе пострадало 24 человека, у четверых состояние средней тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

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В обновленной рекомендации запрещен ввоз в ЕС любых товаров из перечня, включая пассажирские автомобили. При этом ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей.

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