Сотрудничество России и Индии обсудили на Восточном экономическом форуме. Фото: Росконгресс

Бизнес-диалог «Россия – Индия» прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). На нем министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов сообщил, что текущий год стал одним из самых динамичный по интенсивности взаимодействия российского макрорегиона с Индией.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Паван Капур отметил, что Россия и Индия в последнее время существенно нарастили объемы торговли. По его данным, с апреля 2022 года по март 2023 года торговый оборот между двумя странами составил почти 50 млрд долларов.

«Российско-индийский товарооборот растет высокими темпами. При этом существует огромный потенциал для дальнейшего расширения взаимной кооперации в различных направлениях. И прежде всего, на Дальнем Востоке», - сказал Чекунов.

По его словам, сейчас обсуждается возможная реализация на Дальнем Востоке новых проектов в различных сферах с участием партнеров из Индии. Как рассказал Чекунов, большое внимание уделяется сотрудничеству в сфере морской логистики. По его информации, совместно с министерством портов, судоходства и водных путей Индии планируется запуск морской линии между индийским портом Ченнай и Владивостоком. Она может быть задействована для транспортировки грузов, в том числе угля, нефти, сжиженного природного газа и удобрений.

Генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Индии Шайлеш Патхак сообщил, что Индия может экспортировать в Россию удобрения, запчасти для автомобилей, электромобилей, текстиль и другие товары.

«Необходимо развивать преференции. Мы использовали эту схему, объем прямых иностранных инвестиций вырос на 76%. Мы должны развивать такую же схему и в России. У нас есть такая программа: вы получаете низкую стоимость производства и получаете преференции для экспорта, доступ к огромному индийскому рынку», - пояснил Патхак.

Капур, в свою очередь, обратился к России с просьбой нарастить объемы экспорта из Индии. По его словам, также необходимо диверсифицировать корзину товаров, которые поставляются в РФ.

«Мы поставляем фармацевтические товары, пищевые продукты. Но можно поставлять автомобили, включая электромобили, текстиль и так далее», - рассказал посол Индии в России.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.