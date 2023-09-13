Путин пригласил участницу "Разговоров о важном" на пуск корабля "Союз МС-24"

Путин поинтересовался у Маши Андреевой, нравится ли ей тут Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин пригласил российскую школьницу Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" с российско-американским экипажем.

Андреева - ученица девятого класса из ростовского лицея, она была одной из участник открытого урока "Разговор о важном", который состоялся 1 сентября с участием президента. В тот день школьница рассказала Путину о своем увлечении - спутникостроением. Сейчас девятиклассница сотрудничает со своим лицеем и разрабатывает первый в России спутник, где установлен дата-центр на блокчейне.

Встретившись вновь 13 сентября на космодроме, Путин поинтересовался у Маши Андреевой, нравится ли ей тут. Маша ему ответила:

"Спасибо вам большое, это была моя большая мечта. Это такие непередаваемые эмоции, такая гордость берет за свою страну! Хочется двигаться дальше и развивать российскую космонавтику", - призналась девочка.

"У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая", - сказал ей Путин в ответ.

Глава государства добавил, что накануне переговорил с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. "Если хочешь, можно съездить на пуск 15 сентября", - отметил президент.

"Я ее возьму с собой", - заверил глава "Роскосмоса".

Напомним, пуск пилотируемого корабля "Союз МС-24" состоится в пятницу, 15 сентября, на Байконуре.