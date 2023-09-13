На ВЭФ обсудили передовые технологии для развития Дальнего Востока и Арктики. Фото: Росконгресс

Россия обладает всем необходимыми для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики. К такому выводу пришли участники сессии «Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики», которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова, приоритетными направлениями в развитии данных макрорегионов являются авиация, судостроение и нефтегазохимия. В перспективе на Дальнем Востоке и в Арктике могут активно развиваться беспилотные авиационные системы и робототехника, считает депутат Госдумы Денис Кравченко.

Как рассказал Бобраков, в 2021 году более половины российских компаний, использующих иностранные технологии, ориентировались на Запад. По его словам, президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача не импортозамещать технологии, а именно «взращивать» на территории страны, в том числе на Дальнем Востоке.

«Я считаю, что нам не нужно сейчас ни в коем случае догонять. Нам нужно обгонять. Я считаю, что нам, помимо таких сфер, как судоремонт, судостроение и авиастроение, очень важно дополнительные некоторые направление развивать», - полагает Кравченко.

По словам гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, у России есть серьезный задел в большинстве технологий.

«Все, что сегодня существует на бумаге, у нас существует как минимум в стендах и НИОКРах. А если говорить о малой мощности, в том числе и мобильной малой мощности, то и в референтных проектах», - пояснил он.

К примеру, по мнению Лихачева, Россия может не только выйти вперед в электроавтомобилестроении, но и стать одним из лидеров глобального рынка.

Участники сессии также отметили, что развитие Дальнего Востока и Арктики связано с передовыми технологиями в сфере атомной и гидроэнергетики, которые способны полностью обеспечить потребности этих регионов. Однако может потребоваться и развитие альтернативных источников энергии. Так, по мнению Кравченко, нужно обратить внимание на возобновляемые источники энергии, в том числе гейзерные.

Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Александр Попов рассказал о подписании договора с корпорацией «РусГидро» об увеличении долю потребления возобновляемой энергии с пяти до 34%. Он подчеркнул, что компания «активно смотрит тему солнца».