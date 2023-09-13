Путин на переговорах с Ким Чен Ыном предложил обсудить ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин предложил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну обсудить ряд вопросов в рамках встречи на космодроме "Восточный" в Амурской области.

"Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - сказал глава российского государства.

Сайт KP.RU писал, что лидер КНДР нанес официальный визит в Россию 12 сентября, прибыв в страну на бронепоезде. 13 сентября Ким Чен Ын прибыл на космодром "Восточный" на машине. После обзорной экскурсии северокорейский лидер и президент РФ приступили к переговорному процессу.