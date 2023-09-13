Ким Чен Ын: отношения с Россией являются главным приоритетом для КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что отношения с Россией сейчас являются главным приоритетом для КНДР. Об этом лидер Северной Кореи заявил в ходе своего визита на космодром "Восточный" в Амурской области.

"Сейчас для нашей страны главным приоритетом являются отношения с Российской Федерацией", - сказал Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее KP.RU писал, что, по словам Ким Чен Ына, Северная Корея всегда поддерживает решения Путина в борьбе против империализма. Кроме того, глава КНДР назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине священной борьбой России за свой суверенитет и безопасность.