Вопросы защиты бизнеса обсудили на Восточном экономическом форуме. Фото: Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась сессия «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики». На ней министр экономического развития России Максим Решетников рассказал, что количество проверок предпринимателей со стороны контролирующих органов в текущем году уменьшилось на 15%.

«С прошлого года действует мораторий на проверки, но, что важно, количество происшествий не выросло. Общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась», - поделился данными Решетников.

По мнению генпрокурора РФ Игоря Краснова, действующие в стране меры окажут положительное воздействие на социально-экономическую ситуацию на Дальнем Востоке и в целом по России.

«Для этого есть все возможности: нормативная база, внедрение современных технологий в госуправлении и экономике. Среди них — цифровой рубль, который, вопреки всем спекуляциям, которые наполнили интернет, будет способствовать развитию международной торговли, не подверженной рискам санкционного давления», - отметил глава надзорного ведомства.

В то же время, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, для России на сегодняшний день одним из важнейших вопросов становится соблюдение миграционного законодательства. Актуальна и проблема уголовных дел против представителей бизнеса по экономическим статьям.

«Меньше предпринимателей стали на стадии предварительного следствия лишаться свободы, но тем не менее пока еще мало используются такие формы, как залог. Решение этих проблем во многом лежит в сфере того, что нужно усиливать роль прокуратуры в оперативно-розыскной деятельности и уголовном процессе», - считает Титов.

Президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин согласился, что одной из основных проблем Дальнего Востока является нехватка порядка миллиона мигрантов из-за рубежа, причем, из визовых стран.

«У нас нет такого количества трудовых ресурсов — Дальний Восток начал динамично развиваться. Второе — это водные ресурсы. Предприниматели с 2016 года ставят вопрос, что у нас, к примеру, рыбоводные участки могут иметь только одно назначение — добычу рыбы. Во многих странах, к примеру, в Китае, можно добывать и аквакультуру», - объяснил Калинин.

Министр по правовым вопросам, генеральный прокурор Мьянмы Тида У рассказал о правовых инструментах, которые способствуют сотрудничеству в экономической сфере стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

«Мы бы хотели, чтобы во всех странах было соответствующее законодательство, которое обеспечивало бы интересы страны, интересы региона, способствовало бы работе на международном уровне, трансграничному сотрудничеству и снимало бы ограничения для таких контактов», - пояснил У.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.