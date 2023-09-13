Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в расширенном составе завершились. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Ким Чен Ын начали общение вместе с делегациями. Публичная часть мероприятия с присутствием прессы продлилась девять минут, после чего главы государств еще более часа обсуждали насущные вопросы.

Сейчас же Путин и Ким Чен Ын ведут беседу тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, переговоры Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына проходят в Амурской области на космодроме "Восточный".