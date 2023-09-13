Путин и Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать какие-либо документы по итогам очной встречи на космодроме "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, будут ли Путин и Ким Чен Ын что-либо подписывать, пресс-секретарь российского президента ответил лаконичное "нет".

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и лидера КНДР в расширенном составе. Переговоры с участием делегаций продлились более часа. Сейчас Путин и Ким Чен Ын общаются тет-а-тет.