Киев предупредили о жестком ответе на возможные атаки на Крымский мост

Мария Захарова заявила о жестком ответе России на действия Украины в отношении Крымского моста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответ России на возможные атаки на Крымский мост со стороны киевского режима будет жестким. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ВЭФ-2023.

"Ответ, если это произойдет, на все, что они наговорили, будет жестким", - заявила Захарова, подчеркнув, что готовившим подобные планы в отношении России не скрыться от возмездия.

Российский дипломат напомнила, что киевский режим, во главе которого стоит Владимир Зеленский, действует террористическими методами, намереваясь и дальше атаковать российскую инфраструктуру.

"Именно таковой является Крымский мост. О последствиях в Киеве не задумываются, им некогда", - заключила Захарова.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 9 сентября корабли Черноморского флота ликвидировали три катера украинских войск, которые пытались атаковать Крымский мост.