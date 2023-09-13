Командование украинских войск готовится к проведению инженерных работ под Купянском. Такое заявление во вторник, 13 сентября, сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка.

Как сообщил РИА Новости Марочко, в данный регион уже были доставлены танковые мостоукладчики, а также минные тралы западного образца и установки для дистанционного разминирования.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о бегстве сотрудников Службы Безопасности Украины (СБУ) из Купянска, что, по его словам, подтверждает успешность наступления подразделений российских войск на данном направлении.