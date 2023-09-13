НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» назначил 560-тысячную пенсию

За время деятельности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» назначено гражданам 560 тысяч пенсий. В соответствии с показателями деятельности негосударственных пенсионных фондов за 1 полугодие 2023 года, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лидером рынка по количеству клиентов-получателей негосударственной пенсии. С января по сентябрь текущего года фондом назначено свыше 8 тыс. выплат пенсий.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» работает на пенсионном рынке с 1996 года и специализируется на реализации корпоративных пенсионных программ. Сегодня клиентами фонда являются 400 компаний и организаций, фонд обслуживает пенсионные счета 1,3 млн человек. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является участником государственной системы гарантирования сбережений.

Материал подготовлен на основании пресс-релиза организации.