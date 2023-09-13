Минимальный первый взнос по льготной ипотеке повышен до 20%

Заемщик оплачивает за счет собственных средств 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минимальный первый взнос льготной ипотеке для новостроек был повышен до 20% с 15%. Соответствующие постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Заемщик оплачивает за счет собственных средств … 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», - сказано в соответствующем документе.

Напомним, накануне глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко призвал стимулировать покупку больших по площади квартир, предложив понизить на них ставку по ипотеке. По его словам, на данный момент более 50% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако такие объекты не подходят для семей.