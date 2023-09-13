МИД: Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах РФ

МИД РФ выразил дипломатический демарш Азербайджану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва выразила Баку дипломатический демарш в связи с заявлениями властей Азербайджана о выборах в новых регионах Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Заявления Баку о том, что прошедшие выборы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не имеют юридической силы, неприемлемы, отметила Захарова.

По словам дипломата, подобные высказывания Азербайджана не соответствуют характеру сотрудничества.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия предпринимает шаги для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. В Москве рассчитывают, что в скором времени ситуация стабилизируется, и тогда между Баку и Степанакертом появится условия для переговоров.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил о фактическом признании властями Армении суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом.