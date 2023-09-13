Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет завершились

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына тет-а-тет завершились.

Главы двух государств проводили встречу на космодроме "Восточный", который располагается в Амурской области.

Как писал KP.RU, встреча Путина и Ким Чен Ына началась в присутствии представителей прессы. В таком формате переговоры продлились всего 9 минут, после чего лидеры России и КНДР продолжили диалог в присутствии своих делегаций. Спустя более часа Путин и Ким Чен Ын решили переговорить с глазу на глаз. Личное общение длилось более получаса.