На ВЭФ обсудили альтернативную систему расчетов между странами ЕАЭС и БРИКС. Фото: Росконгресс

Сессия «ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира» состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Участники дискуссии отметили рост торгового оборота между странами, входящими в объединения, а также обсудили создание альтернативной системы расчетов между государствами ЕАЭС и БРИКС.

Вице-премьер России Алексей Оверчук напомнил, что 20 стран мира заявили о своем желании присоединиться к БРИКС, этот союз становится площадкой, воплощающей глобальную многополярность.

«Такие интеграционные объединения, как ЕАЭС и БРИКС, безусловно для нас являются ключевыми на данном этапе. БРИКС заставил очень сильно нервничать западных партнеров как реальная альтернатива стран Глобального Юга», - заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов рассказал, что объемы торговли между странами, входящими в ЕАЭС, с начала 2023 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Когда войдут новые члены в БРИКС и ЕАЭС, то эти организации будут совершенно по-другому восприниматься», — подчеркнул он.

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев отметил, что в БРИКС вошли несколько стран, где есть большая сложность и непонятность финансовых взаимоотношений.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович согласился с тем, что необходима современная и надежная система расчетов между странами объединений.

«Я полагаю, что можно было бы, чтобы наши Центробанки и Минфины организовали соответствующую работу по этим вопросам, и, может быть, представили материалы к очередному саммиту БРИКС», - заявил Мясникович.

Он напомнил, что такая мера необходима в связи с ростом товарооборота между странами ЕАЭС, который по итогам первого полугодия текущего года составил 150 млрд долларов.

Оверчук пояснил, что ряд стран БРИКС не испытывают проблем с расчетами в резервных валютах, но видят угрозу в использовании доллара. Что касается государств ЕАЭС, то, по его данным, около 90% расчетов по товарам у нас происходит в российском рубле.

«С развитием новых технологий возможно, что какая-то новая технология возникнет, или уже возникла, и очень быстро приведет к тому, что будет создана новая альтернативная система расчетов, которая всем будет удобна», - предположил вице-премьер.

По мнению Крутого, влияние доллара будет снижаться быстрее, чем этого ожидают эксперты, а альтернативная система расчетов появится уже в ближайшее время. Он также считает, что на смену Всемирному банку придет банк развития БРИКС.

«Институты ЕАЭС должны очень быстро наладить коммуникацию с новым банком БРИКС, возможно, в рамках какого-то отдельного соглашения», - подчеркнул посол Белоруссии в РФ.