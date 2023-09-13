Коуч Калашникова: детям надо не запрещать гаджеты, а учить ими пользоваться

Детей стоит учиться обращаться с гаджетами, в том числе, по учебе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Современные родители не редко жалуются на то, что дети, особенно в подростковом возрасте, проводят много времени в гаджетах. Как в таких случаях следует вести себя родителям, рассказала РИАМО коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

- Нужно не отнимать гаджеты, а учить детей контролировать время в интернете и выбирать правильный контент.

Она добавила, что важно также учить малышей критически относиться к информации в сети, а также рассказывать о своих переживаниях и страхах.

Ранее RT сообщила, что ограничить количество кружков для детей до двух, причем желательно чередовать творческую и физическую активность. Также рекомендуется позволить ребёнку выбрать один из кружков самостоятельно.

По данным «Пятого канала», у школьников, начиная со средних классов, в начале учебного года растет стресс, который проявляется в виде апатии и раздражительности. При этом дети младшего возраста могут стать рассеянными и плаксивыми. У них также резко повышается утомляемость в этот учебный период.