РИА Новости: мошенники толкают россиян на теракты угрозами и манипуляциями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телефонные мошенники толкают россиян на серьезные преступления, а их жертвами становятся люди разных возрастов и социальных групп. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Специалист заявил, что в августе этого года в Воронежской области задержали 24-летнюю школьную учительницу, которая подожгла военкомат коктейлем Молотова. Она была жертвой телефонных мошенников, пообещавших ей большую сумму денег.

В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что теперь мошенники используют звонки не только для выманивания денег, но также и для вербовки. Отмечается, что они ориентируются по нескольким направлениям, убеждая совершить преступление. Зачастую играют на человеческих эгоизме, а также жажде денег и страхе за близких людей.

Напомним, ранее после попытки поджечь военкомат в Приморье задержали матроса, который не признавал вину, а заявил, что ему позвонили якобы со Следственного комитета, попросив его «помочь».