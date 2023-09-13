Путин заявил, что космическая отрасль является предметом гордости для России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что гордится развитием космической отрасли в стране.

"Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это - наш новый объект", - сказал глава государства о космодроме "Восточный" в Амурской области, где проходят переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Сайт KP.RU писал о том, что Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в присутствии прессы, а затем переключились на общение вместе со своими делегациями, которое продлилось более часа. Затем президент РФ и глава КНДР пообщались в течение получаса тет-а-тет.