Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя торгово-клиринговой системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа в среду, 13 сентября, приостановила торги в связи со сбоем в работе торгово-клининговой системы.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки, «из-за нештaтной работы тoргово-клиринговой системы срочнoго рынка в утреннюю тoрговую сессию было принято решение о приостанoвке торгов с 9:30».

В настоящее время специалисты проводят диагностику системы. Мосбиржа сообщит о возобновлении торгов дополнительно.

Напомним, Московская биржа является ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в России и Восточной Европе. На рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции и 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Их активами являются акции, валютные пары, драгоценные металлы, нефть, газ и процентные ставки.

Напомним, Минэкономразвития России заложило в прогноз курса доллара свыше 90 рублей в 2024 году.