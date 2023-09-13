Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 сентября 2023 8:16

Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя торгово-клиринговой системы

В настоящее время специалисты проводят диагностику системы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя торгово-клиринговой системы

Мосбиржа приостановила торги из-за сбоя торгово-клиринговой системы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа в среду, 13 сентября, приостановила торги в связи со сбоем в работе торгово-клининговой системы.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки, «из-за нештaтной работы тoргово-клиринговой системы срочнoго рынка в утреннюю тoрговую сессию было принято решение о приостанoвке торгов с 9:30».

В настоящее время специалисты проводят диагностику системы. Мосбиржа сообщит о возобновлении торгов дополнительно.

Напомним, Московская биржа является ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в России и Восточной Европе. На рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции и 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Их активами являются акции, валютные пары, драгоценные металлы, нефть, газ и процентные ставки.

Напомним, Минэкономразвития России заложило в прогноз курса доллара свыше 90 рублей в 2024 году.