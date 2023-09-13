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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:16

На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников безопасности
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей на Крымском мосту временно перекрыто, сообщает оперативный штаб по обстановке на переправе.

«Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сказано в Telegram-канале штаба.

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что движение по поврежденной в результате июльского теракта части Крымского моста планируют запустить в ближайшие 7-10 дней.

Вице-премьер отметил, что на объекте полностью смонтировали новый пролет, теперь на него необходимо уложить асфальт. После этого будет запущено движение по восстановленной части, а затем специалисты начнут приводить в порядок ту часть моста, по которой в настоящее время осуществляется движение.