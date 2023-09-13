Производство БПЛА в Самарской области обсудили на совещании у Михаила Мишустина

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Во вторник, 12 сентября 2023 года, председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам развития беспилотных авиасистем (БАС). В ней принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал о строительстве завода беспилотников в регионе.

Напомним, Самарская область (единственная из ПФО) входит в тройку регионов, где в пилотном режиме создают научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере БАС. Сейчас в губернии по инициативе Дмитрия Азарова создают кластер полного цикла производства БАС: разработка, проектирование, летные испытания, серийное производство, подготовка кадров и постпродажного обслуживания и сервиса.

Реализует проект компания «Транспорт будущего», соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2023. Инвестиции составят 20 млрд рублей. Планируется создать тысячу рабочих мест. Уже подобраны площадки для реализации проекта. Они расположены в Тольятти. Сейчас их оснащают высокотехнологичным оборудованием.

- Исполняя поручение президента РФ, мы реализуем проект в рекордно короткие сроки. Вместе с компанией «Транспорт будущего» строим завод полного цикла по производству беспилотных систем. С каждым годом они все более востребованы в сельском хозяйстве, геодезии, промышленности, энергетике, транспортировке ресурсов, обеспечении общественной безопасности. Строительство планируем закончить к концу года, – отметил Дмитрий Азаров.

Также на совещании обсудили установление в Самарской области экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. Ранее было получено одобрение от министра экономического развития Михаила Решетникова. Премьер-министр РФ поручил ведомству оперативно закончить все процедуры и до конца недели представить в правительство проект соответствующего постановления.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил важность привлечения молодежи в сферу беспилотной авиации. Самарская область уже занимается этим вопросом. В 2022 году в регионе создали единый центр развития компетенций по направлению БАС. Он направлен как на подготовку специалистов в сфере беспилотной авиации, так и на повышение квалификации преподавателей, разработку пособий и учебных программ.