Начался прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве стартовал прием заявок соискание экологических премий правительства столицы, он продлится до 12 ноября 2023 года. Принять участие в конкурсах могут представители бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы каждый год организует два конкурса. В первом из них премии присуждаются в четырех номинациях в сфере охраны окружающей среды. Во втором конкурсе могут принять участие работники проектных организаций и образовательных учреждений, которые представят проекты комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, власти столицы особое внимание уделяют вопросам экологии города.

«В настоящее время в столице создана и успешно работает одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. Из года в год растет число озелененных пространств, в том числе у воды, увеличивается количество особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие», - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что для построения успешного сотрудничества с жителями в рамках экологической повестки ежегодно проводятся тематические конкурсы. Они помогают найти перспективные проекты в сфере экологии и благоустройства природных территорий, а также помочь их авторам с воплощением таких проектов в жизнь.

О том, что такие премии востребованы среди населения столицы, говорит рост числа соискателей. Так, по словам Бирюкова, в прошлый раз было подано рекордное число заявок – 157, что на 11% больше предыдущего показателя.

Всего премии в сфере экологии вручаются в Москве уже более 10 лет, за это время поддержку получили свыше 100 полезных инициатив. Все подробности конкурсов есть на сайте ecopremia.moscow, там же можно подать заявку на соискание премий.