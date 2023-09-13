На ВЭФ обсудили вопросы энергетического развития

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов

На территории Дальнего Востока активно реализуются проекты по созданию атомных станций малой мощности. Благодаря им создаются возможности для экспорта энергетических продуктов. После реализации нескольких проектов по плавучим и наземным станциям, появятся большие возможности для развития Дальнего Востока и для удовлетворения экспортных амбиций. Вопрос энергетического развития обсудили на Восточном экономическом форуме.

После ухода Shell в 2022 году, компания “Сахалинская энергия” взяла на себя управление проектом «Сахалин-2». И в настоящее время нет рисков в вопросе ремонта и технического обслуживания.

Развитие экономики Дальнего Востока — стало одной из важных задач для страны. «Развитие и принятие разных стимулирующих мер для развития и модернизации нового строительства — приоритет», — заявил Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

На Дальнем Востоке находится много изученных и известных месторождений, но они не отрабатываются. Чтобы организовать этот процесс, для начала, нужно создать потребителя электроэнергии или источник энергоснабжения. Так считает первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Кирилл Комаров.

Для развития энергетической инфраструктуры планируется разработать и внести в Госдуму законопроект, который позволит компания, работающим на секторе производства, получать финансирование через рыночный механизм и вкладывать их в развитие инвестиций, а также модернизировать оборудование.

«Также это даст возможность расшивать другие сечения, ограничивающие передачу из одного узла, с учетом узлового ценообразования в рынке. Это будет стимулирование расшивки этих сечений для того, чтобы подавать более дешевую энергию в узлы, где она более дорогая. Каждый получит возможность работать в рынке, это значит, что в итоге это будет направлено на потребителя для того, чтобы удержать цену, а для других — получить инвестиционный источник», — поясняет Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

В январе 2024 года ожидается запуск конкурентных механизмов.

«Мы ожидаем, что цена будет почасовая, и она будет отражать топливные затраты станций, она не будет нас нагонять через год в цикле тарифного регулирования. В этом смысле цена будет объективная. Переход к конкурентному ценообразованию, безусловно, запускает процесс оптимизации внутри: если затраты есть, и они защищены, то их и снижать стимула нет, потому что в следующих периодах их вырежут», — говорит председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий.

Для увеличения мощности, планируется строительство линий электропедач 500 кВ.

«Это крупнейший наш проект — линия 500 кВ Приморская ГРЭС Владивосток со строительством подстанции 500 кВ «Варяг», которая находится вблизи Владивостока. Это практически 500 км транзит, что позволит передавать сотни мегаватт мощности на юг Приморского края, который сейчас находится в дефиците», — сообщил генеральный директор председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«У нас очень много общего с Россией. В настоящее время наша компания создала самую большую платформу, на которой объединено большое количество пользователей и потребителей. Для того чтобы достичь целей углеродной нейтральности, мы создали специализированную систему, которая обладает такими особенностями, как безопасность, эффективность, низкоуглеродная частота, гибкость и интеллектуальное интегрирование», — соообщил заместитель генерального директора State Grid Corporation of China (SGCC) Гопин Чэнь.