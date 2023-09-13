МИД КНР призвал Киев разъяснить слова Подоляка о слабом потенциале Китая

Китай призвал Украину к ответу за слова о потенциале Фото: REUTERS

Власти Украины должны дать объяснение высказыванию советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что у Китая якобы "слабый интеллектуальный потенциал". Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен дать разъяснения и объясниться", - заявила официальный представитель китайского МИД.

Мао Нин также напомнила Киеву о позиции Китая по украинскому конфликту - стремлении решить вопрос мирным путем за столом переговоров.

"Подоляк должен добросовестно проанализировать ситуацию и прийти к правильному решению", - заключила представитель МИД КНР.

Ранее KP.RU рассказал об интервью Подоляка, в котором тот оскорбил жителей Индии и Китая, назвав эти страны со слабым интеллектуальным потенциалом. Помощник Зеленского обосновал это тем, что Китай и Индия якобы "не анализируют последствия" своих действий, "зарабатывая" на украинском конфликте.