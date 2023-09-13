Министр ВВС США Кендалл советует Вашингтону готовиться к войне с Китаем Фото: REUTERS

Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл призвал американские власти усилить подготовку к военному конфликту с Китаем.

По его словам, необходимо сдерживать данный конфликт и готовиться к победе. Как считает американский министр, Вашингтону нежно подготовиться «к такому виду войны, в котором он не имеет современного опыта».

Кендалл отметил, что данный конфликт может начаться в случае, когда военный потенциал США не позволит сдержать «китайскую агрессию» в сторону Тайваня. Как он заявляет, на данный момент Китай укрепляет свою армию для вооруженного столкновения с Соединенными Штатами.

«Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана», - заявил министр в беседе с The Hill.

Напомним, ранее сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели учебные игры, где моделировали военный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня.