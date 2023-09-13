Байдена предупредили об угрозе войны с Россией из-за учений в Черном море

Полковник Макгрегор заявил, что учения НАТО в Черном море грозят войной с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения НАТО в Черном море несут угрозу войны с Россией, считает бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

«Черное море для России так же важно, как Карибское для США. Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море и они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать. Если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны», – заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как полагает военный, РФ вышла из зерновой сделки, поскольку корабли везли оружие, а затем заполнялись зерном. Если это продолжится, НАТО потеряет корабли, потому что «русские не будут сидеть сложа руки», добавил полковник.

Напомним, блок НАТО планирует провести в 2024 году крупнейшие учения со времен холодной войны для отработки сценария отражения нападения России на одну из стран альянса.