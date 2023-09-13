Переговоры Путина и Ким Чен Ына будут однодневными и завершатся 13 сентября

Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершатся 13 сентября Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном будут однодневными. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, переговоры Путина с северокорейским лидером, которые проходят на космодроме "Восточный" в Амурской области, завершатся 13 сентября.

Напомним, встреча Путина и Ким Чен Ына началась рано утром в среду, 13 сентября. Сначала главы двух государств осмотрели окрестности космодрома, Ким Чен Ын ознакомился с российским автомобилем класса люкс "Аурус", а затем перешли к переговорному процессу.

Все началось с беседы на уровне делегаций, которая длилась более часа. Затем Путин и Ким Чен Ын разговаривали с глазу на глаз. После делегации РФ и КНДР отправились на торжественный обед с изысканными блюдами русской кухни, где Путин и Ким Чен Ын произнесли каждый свой тост.