Аналитик Карпунин: приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не критична

Приостановка торгов не уникальное событие, говорит аналитик Фото: Иван МАКЕЕВ

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не является критичным, к тому же, такие случаи происходили в истории и ранее, такое мнение сообщил «Газете.ru» высказал начальник управления информационно-аналитического контента Василий Карпунин.

- Событие не критичное для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят, - считает аналитик.

Специалист уточнил, что, при этом, если участники хотели зафиксировать позиции из-за изменений цены базового актива, то в данный момент они лишились такой возможности.

Ранее RT сообщило, что торги на срочном рынке приостановлены с 09:30. Уточняется, что о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

По данным «Известий», 11 сентября курс доллара на Московской бирже опустился до 95 рублей впервые с 25 августа 2023 года. Таким образом, к закрытию торгов этого дня доллар подешевел на 2,7 рубля.

А 5 августа, с момента старта торгов в конце июня объем сделок с фьючерсами на золото на Мосбирже достиг 3,6 млрд рублей. Тогда по объему торгов золото уже обошло палладий, но продолжало отставать от платины.