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НовостиЭкономика13 сентября 2023 9:44

Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13:00

Они были приостановлены из-за сбоя торгово-клиринговой системы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13:00 Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13:00 Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Торги на срочном рынке Московской биржи будут возобновленные с 13:00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Мосбиржа приостановила торги в связи со сбоем торгово-клиринговой системы в 9:30 мск. Специалисты проводили диагностику системы.

Напомним, Московская биржа является ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в России и Восточной Европе. На рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции и 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Их активами являются акции, валютные пары, драгоценные металлы, нефть, газ и процентные ставки.