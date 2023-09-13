Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13:00 Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Торги на срочном рынке Московской биржи будут возобновленные с 13:00 мск, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Мосбиржа приостановила торги в связи со сбоем торгово-клиринговой системы в 9:30 мск. Специалисты проводили диагностику системы.

Напомним, Московская биржа является ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в России и Восточной Европе. На рынке деривативов биржи торгуются 27 опционов на акции и 95 фьючерсных контрактов и опционы на них. Их активами являются акции, валютные пары, драгоценные металлы, нефть, газ и процентные ставки.