Захарова назвала вбросом заявления о подготовке Россией переворота в Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о якобы нахождении в Армении трех тысяч бойцов группы «Вагнер» и подготовке Россией переворота в республике, появившиеся в некоторых армянских Telegram-каналах, являются вбросом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же не страна с населением в миллиард. Наверное, увидели бы этих людей, засекли бы. Я могу квалифицировать это просто как вброс», – сказала она в ходе брифинга.

Как отметила дипломат, в подтверждение подобных заявлений должны быть представлены факты.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отреагировал на планы властей Армении провести совместные военные учения с США. По словам российского лидера, на этом фоне в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота.