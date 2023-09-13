В донецком городе Кировское при поддержке Якутии запущен первый ИТ-центр

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

13 сентября в городе Кировское Донецкой Народной Республики начал работу первый ИТ-центр, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Центр был создан по поручению главы Якутии Айсена Николаева и позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям, а также поможет создавать первые технологические стартапы.

ИТ-центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города Кировское. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек.

Сегодня в рамках ВЭФ-2023 состоялась торжественная церемония запуска, в которой приняли участие делегации из ДНР и Якутии, в том числе первый замглавы города Кировское Васил Шергелашвили.

«В центре установлено все необходимое оборудование, которое поможет жителям Кировского получить знания в сфере высоких технологий. Надеюсь, этот проект вызовет большой интерес не только у детей, но и у взрослых, которые смогут пройти переобучение», — сказал на церемонии Айсен Николаев.

Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития не только детей, но и взрослых.

ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей.

«Это уникальная возможность расширить пространство образовательной среды новейшими технологиями, которые дарит нам Республика Саха (Якутия). Спасибо вам большое», — сказала Ольга Цюпка.

Напомним, что в городе Кировское Якутия в рамках сотрудничества регионов восстановила 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада и городскую больницу. Проведен ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство парка «Победа». Создан Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев.