Юрист Минина: мошенники стали активнее обманывать россиян, отправляющихся в отпуск Фото: Олег ЗОЛОТО

Юрист Ирина Минина рассказала о том, что в период бархатного сезона участились случаи мошенничества. Аферисты придумывают новые схемы обмана граждан. Специалист дала советы, как сберечь свои средства и не стать жертвой преступников.

Преступники активно пользуются собственными мошенническими схемами в период, когда посетители туристических агентств рассчитывают получить предложение по скидке, ведь осенью туров покупается меньше, чем летом. Бдительность граждан, собравшихся подешевле отдохнуть, снижена.

Мошенники предлагают туристу прекрасные условия для отдыха по сниженной цене. Жертва заполняет информацию о себе, указывает платежные данные, вносит оплату за бронь номера и прощается со своими деньгами. А после человек выясняет, что билет на его имя не бронировался, а ваучер в отеле не оплачен.

Юрист предупреждает, что в 2023 году мошенники активно зарабатывают благодаря киберпреступности. Они создают фишинговую страницу в интернете, похожую на оригинал.

Также стоит опасаться опросов среди туристов, по результату которого обещают вручить приз.

- После посетителю сайта потребуется ввести личные данные на площадке, чтобы забрать свой подарок. Тем временем этой информацией завладевают мошенники, — рассказала Минина Lenta.ru.

Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры, так как редко пользуются такими услугами. Чтобы обезопасить себя, обязательно нужно заключать договор с турфирмой. Защитить права туристов поможет закон, принятый в 2022 году.

«С 1 января 2022 в России контроль за туристической деятельностью помогает осуществлять Единый федеральный реестр турагентов, который образовался благодаря изменениям в ФЗ№48 от 24.03.2021 года "Об основах туристической деятельности в РФ ".

Ранее юрист Илья Русяев предупредил граждан о том, что мошенники начали использовать нейросети, чтобы выдавать себя за других людей на видео.

- Нейросети научились говорить голосом другого человека. Надевая цифровую маску, лицо и голос человека, можно позвонить родным и сказать, что попал в беду, и попросить перевести денег, рассказывает Русяев телеканалу «360».

Юрист призывает к бдительности и просит не отвечать на видеозвонки незнакомым людям.